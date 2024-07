Amichevoli: sconfitte per Fiorentina, Udinese e Torino. Vince il Bologna

La Fiorentina, l’Udinese e il Torino, impegnati nelle amichevoli pomeridiane, hanno perso rispettivamente contro il Preston, il Colonia e la Cremonese. Il Bologna invece vince 5-0 contro il Caldiero Terme, club di Serie D.

La Viola perde, in Inghilterra, 2-1 contro il Preston, club che milita in Championship. La formazione allenata da Palladino riesce a pareggiare, grazie al gol di Mandragora, il vantaggio iniziale di Lindsay, ma i padroni di casa riescono a passare nuovamente in vantaggio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo non succede quasi nulla e il match termina con il successo degli inglesi.

L’Udinese invece perde 3-2, in Austria, contro il Colonia. I friulani dapprima sbloccano il match grazie al gol di Success all’8′ e poi trovano anche il raddoppio con un gol di Lucca al 25′.

Prima dell’intervallo però il Colonia sbaglia prima un rigore, ma poi trova due gol in rapida successione che riportano il match in parità all’intervallo. Nel secondo tempo i tedeschi si mostrano da subito più intraprendenti in transizione offensiva e al 67′ concretizzano, trovando il gol del definitivo 3-2 con Ljubicic.

Anche il Torino esce sconfitto, per 2-1, dal match amichevole contro la Cremonese. Gara insolita, in quanto caratterizzata da 4 tempi di gioco da 30′ ciascuno. Primo gol per Zapata con la fascia da capitano.

Il Bologna di Vincenzo Italiano invece, vince 5-0 contro il Caldiero Terme, grazie alla doppietta di Castro e al gol di Orsolini nel primo tempo e ai gol di Dallinga e Posch nella ripresa.

Foto: twitter Fiorentina