Falcone: “Vogliamo ripetere l’impresa con il Napoli”

Venerdì andrà in scena la partita tra Lecce e Napoli, i salentini che sono alla quinta sconfitta di fila vogliono fermare questo trend negativo. Dall’altra parte c’è un Napoli che vuole riscattarsi dopo la sconfitta di domenica sera che però sarà costretto a fare turnover in vista dell’andata dei quarti di Champions League di settimana prossima.

A parlare per i salentini ci ha pensato il portiere Wladimiro Falcone che ha analizzato il momento dei suoi e delle difficoltà in campionato: “I tifosi pensano che ci siamo un po’ rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così, ve lo posso assicurare. Ci aiutiamo a vicenda, i tifosi sono un po’ arrabbiati con noi ma vogliamo uscirne il prima possibile. Il momento purtroppo è questo, ci sta mancando anche il gol e forse ci stiamo scoraggiando un po’ troppo ultimamente. Con il Napoli sarà la gara più complicata in assoluto: giochiamo in casa e vogliamo fare bene, vedremo come andrà. Speriamo di ripeterci come all’andata, questa volta puntiamo a ripetere l’impresa davanti al pubblico amico. Fermare una corazzata come il Napoli darebbe tanto morale”.

Il portiere racconta anche dell’emozione della sua prima convocazione in Nazionale: “Sono molto soddisfatto, bellissima esperienza, ringrazio il Lecce per l’opportunità che mi ha dato. Spero e mi auguro che non sia la prima e l’unica, ma dovrò guadagnarmelo sul campo”.

Foto: Falcone Instagram