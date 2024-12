Falcone: “Sento la responsabilità. Contento di entrare nella storia del Lecce”

Ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio tra Como e Lecce ha parlato il portiere dei pugliesi, Falcone. Queste le sue dichiarazioni:

Sei il portiere con più presenze in A nelle storie Sei un leader del Lecce, senti le responsabilità?

“Sì, sento la responsabilità. Sono al terzo anno qui a Lecce e so di essere un leader, anche se non parlo molto. Mi piace essere un leader silenzioso. Per quanto riguarda il record di presenze, sono molto contento di entrare nella storia di questa splendida società e spero di farne molte altre”.

Sei un ex di questa gara. Come si batte il Como? “Il Como è una grandissima squadra, una grandissima società con una potenza economica importante. Questo è il loro primo anno, tra virgolette, in Serie A, quindi sarà una bella partita, uno scontro diretto. Noi proveremo a fare la nostra partita, sapendo che sarà molto difficile”.

Foto: Instagram Lecce