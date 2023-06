Falcone saluta Lecce: “Il Salento e tutta la sua gente rimarrà per sempre nel mio cuore”

Wladimiro Falcone si è affidato ai propri canali social per dare l’ultimo saluto a Lecce e ai suoi tifosi. Ecco le sue parole: “Sin dal primo giorno mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire uno di voi. Il Salento e tutta la sua gente rimarrà per sempre nel mio cuore e spero che, con le mie parate, io sia rimasto per sempre nel vostro. ForzA Lecce”.

Foto: Falcone Instagram