Falcone: “Nello spogliatoio ho visto volti tristi. La punizione? Serviva un miracolo per prenderla”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta per 0-1 nello scontro diretto in casa dell’Udinese, andata in gol su una straordinaria punizione di Zemura.

La partita: “Siamo rammaricati, volevamo portare punti anche per i tanti tifosi al seguito, nello spogliatoio ho visto volti tristi. Mi sono un po’ arrabbiato durante partita perché giravamo palla invece di metterla dentro, un portiere nei minuti di recupero sogna sempre di poter salire per tentare di andare a trovare il gol del pareggio. L’importante era cercare di riprenderla ma non ci siamo riusciti. E’ mancata un po’ di reazione e spesso quando segnano gli avversari non riusciamo a reagire, dobbiamo migliorare e dovremo lavorarci con il mister. Siamo ancora un po’ all’inizio, quest’anno è ancora più dura dell’anno scorso, sappiamo che c’è tempo per migliorare e bisogna farlo il prima possibile”.

La punizione di Zemura: “E’ stato bravo lui, ho provato a posizionarmi sul primo palo ma l’ha messa perfettamente e gli ho fatto un applauso perché serviva un miracolo per andarla a prendere”.

Foto: Instagram Falcone