Falcone: “Nazionale? Sarebbe un sogno ma ancora devo crescere”

Un buon avvio di stagione quello del Lecce, con i giallorossi che hanno come obiettivo la permanenza in Serie A. Buone prestazioni anche quelle dell’estremo difensore dei salentini, Wladimiro Falcone, che in una intervista ai canali ufficiali del club, ha parlato del campionato ma anche del sogno Nazionale: “Sicuramente andare a giocare all’Olimpico pieno contro la Roma è una bella cornice. Speriamo di portare un risultato utile a casa. La Nazionale resta un sogno, se la conquisterò sarà perché partita dopo partita darò il mio contributo alla squadra. Contro la Roma è una partita di cartello e io devo fare bene. Io sto facendo bene ma devi fare un’intera stagione bene. Vicario è stato convocato adesso e viene già da una stagione importante. Questo è il mio primo campionato da titolare”.

Foto: instagram Falcone