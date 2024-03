Falcone: “La Roma è la mia squadra del cuore. Ma lunedì darò il massimo per il Lecce”

Queste le sue parole: “Da piccolo recitai con Verdone, con cui condivido la fede romanista. Sono nato e cresciuto a Roma in una famiglia romanista, era inevitabile. Pensa che quando gioco contro la Roma a casa mi tifano contro. La Roma è la mia squadra del cuore, affrontarla ogni volta è un’emozione speciale”.

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a Dazn in vista della gara di Pasquetta contro la Roma.

A che portiere ti ispiri per parare i rigori? “Qualche anno fa ti avrei detto Handanovic. ne parava tanti, aveva una grande spinta nelle gambe. In questo momento mi verrebbe da dirti Svilar, ultimamente ne ha parati un po’ perciò in Serie A ti dico lui”.

Foto: Instagram Lecce