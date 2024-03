Falcone: “Europeo? So già che non verrò chiamato, davanti ho portieri davvero forti”

Durante l’intervista concessa a Dazn, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha così parlato della Nazionale e della possibilità di vederlo all’Europeo: “Lo scorso anno arrivò la prima convocazione e fu un sogno. Con Spalletti non ci ho mai parlato, so che non arriverà la chiamata per l’Europeo e che davanti a me ci sono portieri davvero forti”.

Foto: Instagram Lecce