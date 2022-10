Falcone: “Con la Juve partiamo sfavoriti. Ma siamo in casa nostra, nulla è impossibile”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il portiere del Lecce. Wladimiro Falcone, ha così presentato la sfida di oggi contro la Juventus: “Partiamo sfavoriti e si sa bene. Ma siamo in casa nostra, nulla è impossibile. Bisogna migliorare l’ultimo passaggio. Ma l’allenatore Baroni ci sta aiutando tanto. E’ uno che parla con noi. Per quel che riguarda il resto, manca solo un centro sportivo di proprietà. Cosa mi piace ? La difesa è fantastica. Umtiti, Pongracic, Baschirotto hanno qualità. Umtiti è forte, credetemi, paga un po’ il fatto di non aver giocato tanto negli ultimi tempi, Baschirotto è un esempio per come lavora. Ed è una società in cui ti senti in famiglia, i tifosi sono fantastici,».

Foto: Instagram Falcone