Falco in dirittura a Cagliari: era il grande obiettivo di un mese fa

Filippo Falco al Cagliari: una sorpresa di un mese fa, una richiesta di Liverani come mi avevamo anticipato. A quei tempi c’era in corsa anche Di Mariano, poi finito al Palermo. Ma Liverani ha insistito per il suo vecchio pupillo e ora siamo ai dettagli, ai titoli di coda l’avventura di Falco con la Stella Rossa.

Foto: Instagram Falco