Falcao: “Sono tornato in Colombia anche per riconquistare un posto in Nazionale”

Durante l’intervista concessa a ESPN Colombia, Radamel Falcao, ha così parlato della sua scelta di tornare in patria: “Tutte le partite che giocherò qui saranno speciali perché non ho mai militato in club colombiani e visitare gli stadi o accogliere le squadre sarà molto emozionante. Vivrò tutta questa atmosfera al meglio e mi godrò quest’avventura nel migliore dei modi. Poi con la passione che abbiamo noi colombiani… Tutte le squadre hanno grandi tifosi e visitare i loro stadi sarà molto emozionante. La mia priorità è essere un Millonarios, fare del mio meglio e, se le cose andranno bene, forse avrò più possibilità di tornare in Nazionale. Do tutto ogni giorno, faccio del mio meglio affinché i risultati arrivino e se andasse bene potrei indossare di nuovo la maglia della Nazionale”.

Foto: Instagram Falcao