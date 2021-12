Falcao non ha dubbi: “Mourinho aiuterà tanto la Roma. Con un contratto di tre anni costruirà una squadra molto competitiva”

La leggenda brasiliana Paulo Roberto Falcao, ai microfoni di ESPN ha parlato di José Mourinho. Queste le sue parole: “Qualcuno può dire che non gli piace lo stile di Mourinho, non è il mio caso. Lo rispetto, le sue squadre sono competitive: non c’è da stupirsi che abbia vinto quello che ha vinto. È ironico, super intelligente. È autentico e ai ragazzi piace perché è divertente. Non usa un’ironia aggressiva. Ha un leadership molto grande, un grande curriculum e ha vinto nel calcio italiano. Aiuterà tanto la Roma. Non so se nel primo anno, ma con un contratto di tre anni costruirà una squadra molto competitiva”.

FOTO: Twitter Totti