Falcao difende Messi: “Quando l’Argentina perde è sempre colpa sua. Questo è il prezzo…”

L’attaccante della Nazionale colombiana, Radamel Falcao, ha difeso ‘la pulce’, Leo Messi, dopo le tante critiche ricevute in seguito alla sconfitta dell’Argentina in Copa America. Queste le parole de el tigre, riportate dal Mundo Deportivo: “Se fa un gol, gliene chiedono due. Se segna di punizione, diranno che la barriera non era posizionata correttamente. Se l’Argentina perde, si dice che è colpa sua. Questo è il prezzo che paga per essere il migliore al mondo”.