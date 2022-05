Falcao: “Lo dissi subito che con Mourinho la Roma avrebbe vinto. Ora la società allestisca una squadra da scudetto”

L’ottavo Re di Roma, Paulo Roberto Falcao, ha parlato a Il Messaggero dopo il trionfo dei giallorossi in Conference League, chiedendo poi alla società di allestire una rosa che possa permettere a Mourinho di lottare per lo scudetto la prossima stagione.

Queste le sue parole: “So che la città non ha dormito. So bene come festeggiano i tifosi: cori, sciarpe e bandiere nella location più appropriata. Nella città eterna. Li è stata scritta la storia della Capitale. Soprattutto so di che cosa sono capaci quando vinciamo. Con Mourinho dissi subito che saremmo tornati a vincere perché il successo gli cammina a fianco, è unico ed è un leader. Lo Special One ragiona da vincente e a quello che dice crede sul serio. Migliora i giocatori, ma ora tocca ai Friedkin. Non c’è tempo, bisogna allestire una squadra da scudetto”.

Foto: Twitter Totti