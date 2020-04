Falcao: “Fui accolto con un calore inaspettato. Sogno Neymar alla Roma”

A quasi 40 anni dal suo arrivo alla Roma, la leggenda brasiliana Paulo Roberto Falcao è stata intervistata da La Gazzetta dello Sport. Confinato nel suo palazzo di Porto Alegre, ha dichiarato: “Arrivai pensando che in Europa sarebbe stato diverso, mi aspettavo meno calore del Brasile. All’aeroporto pensavo di trovare qualche dirigente, due o tre giornalisti. E invece c’era un fiume di gente, tutta lì per abbracciarmi. Non perché era arrivato Falcao, ma la speranza di poter cambiare. Scudetto? Non so se sarebbe giusto, la Lazio è a un solo punto. In Premier invece sarebbe giusto al Liverpool visto il larghissimo vantaggio. Chi consiglio alla Roma? Neymar va bene? Scherzi a parte, se potessi vedere le partite della Roma avrei anche un’idea di cosa ha bisogno in questo momento la squadra. Su chi deve puntare il Brasile? Al Flamengo c’è Gabigol: gran tiro, scatto, forte di testa. Poi Bruno Henrique, che ha una velocità che mette paura. E a centrocampo Gerson. Ma perché Gabigol e Gérson non hanno sfondato in Italia? Di certo non si sono dimenticati di come si gioca al calcio. Tite, il c.t. della Seleção, ora ha a disposizione una grande generazione.”

