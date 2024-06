Falcao: “De Rossi può lavorare più tranquillo rispetto ad altri. Dybala? Bisognerebbe che giocasse 7/8 partite di seguito”

Paulo Roberto Falcao, storico ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha toccato vari temi, da De Rossi e la Roma fino al fuoriclasse argentino Paulo Dybala. Queste le sue parole:

Su De Rossi: “Sono contento per Daniele. Ancora sorrido quando penso che per gli 80 anni della Roma giocammo insieme. Mi ricordo che gli chiesi “Come giochiamo” e lui un po’ imbarazzato mi rispose me lo dica lei. Daniele è giovane, conosce la città, può lavorare più tranquillo rispetto ad altri. Sono felice che gli abbiano dato fiducia. Ora però va messo nelle condizioni migliori e gli va dato tempo”. Su Paulo Dybala, uno dei giocatori chiave dei giallorossi: “Bisognerebbe che giocasse 7/8 partite di seguito, cosa che non è possibile purtroppo. Tecnicamente non si discute, si conosce, non è più un ragazzino. Ha un sinistro che funziona. Ma le considerazioni quando sei un dirigente devono essere molteplici e io preferisco restare un semplice tifoso”.