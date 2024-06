Falcao: “De Rossi può fare bene, va messo nelle condizioni migliori. Dybala? Tecnicamente non si discute”

Intervistato da Il Messaggero, Paolo Roberto Falcao ha parlato della Roma, di De Rossi e del futuro.

Queste le sue parole: “De Rossi? “Sono molto contento per lui. Ancora sorrido quando penso che proprio per gli 80 anni della Roma ci ritrovammo a giocare vicini in un’esibizione. C’erano Totti, Cafù, Bruno, Pruzzo…Così prima del fischio d’inizio gli chiedo. ‘Come giochiamo?’. E lui, un po’ imbarazzato, mi risponde ‘Me lo dica lei‘.Se ho visto la Rona di De Rossi? Sì, in tv non mi sono perso la gara con il Brighton, le due con il Milan e la prima con il Leverkusen in Europa League. Le prime tre veramente giocate bene, quella con i tedesco un po’ meno. Daniele è giovane, conosce la città, può lavorare più tranquillo rispetto ad altri. Sono felice che la società gli abbia dato fiducia. Ora però va messo nelle condizioni migliori. L’importante è che gli sia dato del tempo, anche se le cose inizialmente non dovessero andare come si spera.

Dybala? Per dare un’opinione devi vedere un calciatore giocare 7-8 partite di seguito, cosa che a me non accade purtroppo. Tecnicamente non si discute, si conosce, non è più un ragazzino. Ma le valutazioni quando sei un dirigente sono molteplici e io preferisco restare un semplice tifoso”.

Foto: Instagram personale