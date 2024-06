FairPlay Finanziario: il proprietario dell’Aston Villa pronto a fare causa alla Premier

Sembra che la Premier League dovrà affrontare la minaccia di una nuova sfida legale dal momento che il proprietario dell’Aston Villa Nassef Sawiris, ha rivelato di valutare un reclamo formale contro il Fair Play Finanziario interno. Infatti secondo quanto riporta Calcio e Finanza l’uomo più ricco d’Egitto ritiene che le regole della Premier League siano “anti-concorrenziali”, come ha rivelato lui stesso al Financial Times, e starebbe cercando una consulenza legale per una causa. In settimana la massima serie inglese sarà coinvolta in una sentenza arbitrale di importanza capitale, successivamente al fatto che il Manchester City ha adito per vie legali contro le regole che riguardavano gli accordi di sponsorizzazione con parti correlate. Si legge che il proprietario dell’Aston Villa si sarebbe schierato con il Manchester City nella votazioni concernenti le regole finanziarie degli ultimi sei mesi.

Foto: logo twitter Aston Villa