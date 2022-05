Bel gesto di fair play del Villarreal, uscito sconfitto questa sera in casa contro il Liverpool. Gli spagnoli hanno voluto fare i complimenti agli avversari con un post su Twitter: “Il Villarreal desidera congratularsi con il Liverpool per il raggiungimento della finale di Champions League. In bocca al lupo per il futuro Reds, siete una squadra fantastica”.

FOTO: Twitter Villarreal