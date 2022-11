Fagioli: “Vogliamo arrivare ai prossimi Mondiali per vincerli”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato alla Rai del suo esordio con la maglia azzurra.

Queste le sue parole: “È successo tutto in due settimane, sono veramente emozionato di indossare questa maglia, è il sogno di tutti i bambini. Juve? Il mister mi ha dato fiducia, sono contento di avere fatto bene queste partite qua, dev’essere un punto di partenza anche se è una soddisfazione. La Nazionale è un’emozione incredibile, un traguardo, anche se in campo mi trovavo a mio agio. Speriamo di raggiungere il prossimo Mondiale e di arrivarci in grado di vincere”.

Foto: Instagram Azzurri