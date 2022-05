Fagioli: “Sarei felicissimo di restare alla Juventus, sono pronto per la Serie A”

Protagonista della promozione ottenuta dalla Cremonese, Nicolò Fagioli si è raccontato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“: “Il messaggio dell’estate scorsa? Non che fossi sicuro, ma ci credevo e ci tenevo. Era un messaggio di agosto che mi hanno rimandato i miei amici: non potevo non pubblicarlo.

Ci sarebbe stato bene anche arrivare terzi per fare i playoff in posizione privilegiata, così è andata di lusso. Di chi sono i meriti? Del gruppo. Un ambiente veramente fantastico. Abbiamo segnato tutti e tanto. Un gruppo tutto italiano? Vale il doppio. Si può vincere anche così,enoi l’abbiamo dimostrato. Se non fossimo andati in A avrei dovuto regalare un orologio ai miei amici. Così ho risparmiato.

Le tre sconfitte nelle quattro partite prima di Como? Sentivamo la pressione, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Credevamo di vincere a Como e abbiamo gufato gli altri: anche questo serve. Il mio futuro? Io sono pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me. Cosa mi aspetto dalla Juventus (proprietaria del cartellino, ndr)? Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata.

Rinnovo volentieri con la Juve, dipende sempre dalla fiducia che mi dimostrano. Se non dovessi restare a Torino e dovessi fare un altro anno in prestito, lo farei volentieri a Cremona. Qui mi sono trovato benissimo“.

