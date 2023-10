Fagioli, la squalifica parte oggi e finisce il 19 maggio. Potrà giocare l’ultima di campionato

Sette mesi di squalifica che partono da oggi, 19 ottobre, per il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Terminerà dunque il 19 di maggio, giorno in cui si giocherà Bologna-Juventus. Resta da capire se potrà quindi essere schierato in campo per quella gara, mentre c’è la certezza che potrà essere all’Allianz Stadium all’ultima di campionato, per la passerella contro il Monza. In più, Fagioli potrebbe essere anche convocato per l’Europeo di Germania 2024, qualora l’Italia si qualificasse, dal momento che dal 27 probabilmente ci sarà il ritiro a Coverciano per preparare la kermesse. È evidente che sarà molto difficile per Fagioli essere convocato, ma in via del tutto ipotetica rientrerebbe quindi nei disponibili. E dopo un anno di “riposo” dallo stress delle gare e dalle competizioni ufficiali.

Foto: Instagram Fagioli