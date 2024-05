Fagioli: “Ho scommesso tanto e me ne pento. Juve arrabbiata, ma mi è stata vicina”

Nella giornata di ieri Nicolò Fagioli ha fatto visita a 300 allievi di diverse scuole di Torino all’Istituto Tecnico Majorana di Grugliasco. Il centrocampista della Juventus, attualmente fermo per squalifica dopo l’incubo legato alle scommesse, ha risposto con grande disponibilità alle domande dei presenti, raccontando anche il suo calvario che però sta per terminare: “Mi sono pentito di quello che ho fatto. La Juve – le parole del giocatore riportate dal Corriere di Torino – mi è stata molto vicina. Tutti: società, mister e compagni di squadra. Come l’hanno presa? Beh, ovviamente non erano felici. Ma mi hanno aiutato nel mio percorso. Il club sa che ho capito il mio errore. Tutti sbagliamo, bisogna imparare e ripartire. Guadagno bene e ho scommesso molto. Ma chi prende 1.200 euro al mese e ne gioca 1.000 ha la mia stessa dipendenza”.

Foto: Instagram Fagioli