Fagioli: “Forse è stata la mia miglior prestazione alla Juve. Ma è solo l’inizio”

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match vinto per 2-3 in trasferta contro il Lipsia: “Partita di cuore? Giustissimo. Ottimo primo tempo, peccato per aver preso gol su ripartenza. Nel secondo abbiamo fatto subito l’1-1, poi siamo stati sempre sul pezzo e abbiamo fatto una partita stupenda e con tanto cuore”.

Poi ha proseguito: “La mia miglior prestazione alla Juve? Probabilmente sì, ma questo è solo l’inizio. H avuto un periodo difficile, solo per colpa mia. Sto dando tutto per questa maglia e cercherò di farlo sempre al meglio”.

Foto: Instagram Juve