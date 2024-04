Fagioli: “Dagli errori bisogna imparare, ci hanno descritto come diavoli. Coppa Italia? Mi auguro che la Juve possa vincerla”

Nicolò Fagioli centrocampista della Juventus, ha tenuto un nuovo percorso per parlare della sua esperienza col gioco di azzardo, al termine quasi della squalifica che a fine maggio finirà.

Il giocatote ha così parlato ai giovani intervenuti all’incontro: “A volte sembrano più per malate le persone che stanno davanti le macchinette rispetto a quelli che fanno le schedine ma alla fine il problema è lo stesso. Devi essere tu a capire il momento in cui comprendi il problema. Nel gioco legale quando carichi i soldi ci metti un secondo, mentre quando vinci ci mettono 3/4 giorni a mandarteli”.

Il fatto di essere un calciatore ha inciso? “Non credo. Il problema poteva venire fuori comunque”.

Cosa impedisce di chiedere aiuto? “La vergogna nel dirlo ai genitori. questo penso sia il problema principale”.

Come mai hai scommesso su siti illegali? “Non sapevo fosse illegale. Cambia solo che .it è legale mentre .com no. Poi quando l’ho saputo non mi è interessato perché alla fine il gioco funzionava ugualmente”.

Quanto ti ha segnato tutto questo? “Non dovrò rimuovere questo momento perché dagli errori si impara sempre tanto, mi ha cambiato in meglio perché sono tornato il ragazzo che ero prima di tutto questo”.

Come hai vissuto quando è uscita la notizia? “Ci hanno descritto come diavoli. L’unico consiglio è quello di non provare nemmeno ad iniziare con il gioco d’azzardo, perché può portare a qualcuno problemi seri”.

Allegri e i tuoi compagni ti sono stati vicini? “Allegri, compagni e società mi sono stati vicini dal primo momento. La Juve mi ha rinnovato il contratto, era tutto fatto 4 mesi prima poi per queste questioni è stato posticipato tutto a novembre. Posso solo ringraziare tutti e in particolare la società”.

Sulla Coppa Italia di oggi? “I miei compagni devono avere gli stimoli per conquistare questa coppa”.

Hai creduto nello Scudetto? “Da tifoso juventino ci ho sperato anche perchè ho potuto giocare solo 5/6 partite in questa stagione. Ne vince una su 20 e non siamo stati noi quest’anno. Sono pronto, non so se riuscirò a giocare 1 o 2 partite, dipende dal calendario. Io sono allenato per tornare”.

Come valuti la stagione della Juve? “La stagione è andata abbastanza bene fino a gennaio. Poi dopo ci sono state dinamiche e situazioni che non ci hanno portato ad essere davanti”.

Quale compagno ti è stato maggiormente vicino? “Tutti. Io sono particolarmente legato con Vlahovic, Chiesa, Danilo”.

Foto: Instagram Fagioli