Fagioli conta il tempo per poter tornare in campo: “Meno 1”. Con il Bologna potrebbe essere a disposizione

Nicolò Fagioli conta il tempo che lo separa dal suo ritorno in campo dopo la squalifica per le scommesse di 10 mesi. La stagione del centrocampista bianconero è ferma allo scorso primo ottobre, ai 68 minuti disputati contro l’Atalanta, dopo i quali è stato squalificato per il caso scommesse. Dal prossimo 20 maggio il centrocampista della Juve potrà tornare nuovamente in campo. Fagioli ha postato una sua foto in maglia bianconera e scritto “meno 1”, riferito al mese di tempo che manca prima del possibile ritorno in campo.

L’obiettivo è la penultima giornata di campionato, Bologna-Juventus, in programma il weekend rra il 19 e il 20 maggio. E’ quella la data in cui spera in una prima convocazione. Altrimenti se ne parlerà per l’ultima giornata in casa con il Monza.

Foto: twitter Juve