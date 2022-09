Fagioli: “C’era la possibilità di un nuovo prestito, ma ho deciso di rimanere alla Juve”

Intervenuto in conferenza stampa, Nicolò Fagioli ha parlato della Juventus, del prestito tra le fila della Cremonese e, infine, della scelta, condivisa con la dirigenza, di rimanere in bianconero nell’attuale stagione. Ecco le sue parole: “Ho avuto la fortuna di allenarmi con tantissimi campioni, tra questi Ronaldo, è stata una fortuna grandissima. Ho iniziato a 17 anni, la prima tournée con Allegri e poi 6 mesi con Pirlo. Poi abbiamo deciso di andare in prestito, è stata la scelta azzeccata perché ho trovato minutaggio e spazio”. E ancora: “Erano 4-5 anni che facevo su e giù, con la società abbiamo deciso di restare e sono contento. C’era la possibilità del prestito, ma sono rimasto”.

Foto: Instagram Fagioli