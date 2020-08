Faggiano: “Tecnico? Dobbiamo aspettare poco. C’è tanto entusiasmo al Genoa”

Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, si è presentato oggi alla stampa. Queste le sue parole: “Mi sono buttato a capofitto e sono venuto con tanto entusiasmo per cercare di dare una mano importante al Genoa. Ci credo tanto. Vengo da una società doveva abbiamo lavorato bene, avevo ancora due anni di contratto ma allo stesso tempo ho sentito di cambiare situazione e venire al Genoa. Il Genoa è il Genoa. Io sono pugliese ma ho tanti amici che tifano Genoa. La scelta per venire qua è stata veloce, però non è stato facile lasciare una famiglia, più di una società. Allenatore? Dobbiamo aspettare poco, l’allenatore non si prende da un momento all’altro, soprattutto se si parla con altre società. Dobbiamo aspettare anche per rispetto di Nicola. Maran? Dopo la firma ne parliamo. Ci saranno uscite, ci sarà qualche ragazzo che è stato in prestito e che valuteremo. Il tutto sarà fatto in breve tempo. Impressioni? Se non fossero state positive non sarei venuto. La rivoluzione ci deve essere nella testa. Da quando sono qui mi hanno fermato tante famiglie e mi hanno detto che faranno l’abbonamento lo faranno nonostante non ci sia la certezza. Portiere? Ho qualche trattativa però aspettiamo di fare quel comunicato finita la conferenza. Vi anticipo, siamo un po’ avanti e stiamo per chiudere. Perin è uno delle soluzioni. Colpo importante? Vediamo, deve essere funzionale a quello che serve a noi.”

Foto: screen youtube Genoa