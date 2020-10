Faggiano sul mercato del Genoa: “Il Covid non ha aiutato. Rammaricati per qualche uscita mancata”

Il ds del Genoa, Daniele Faggiano, ha commentato il mercato fatto dalla squadra ai microfoni di Sky:

“Il Covid non ha aiutato, le regole sono ferree e fisse. Non dico di tenere aperto il mercato, ma le visite sono un rischio.

Se sono soddisfatto? Devo ringraziare il presidente, che mi ha dato una mano, ma capiremo a giugno se saremo soddisfatti. Volevamo fare qualche uscita in più, ma qualche ragazzo che non è voluto partire ci ha frenato.

Juventus-Napoli? Posso dare un giudizio su Genoa-Napoli. Alle 6 avevamo l’aereo e abbiamo chiesto di fare il tampone. Per sicurezza abbiamo annullato il charter e rifatto tutto la mattina. C’era la situazione di Schone, ma siamo partiti ugualmente”.

