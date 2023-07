Faggiano su Carnesecchi: “Portiere importante, nel 2020 feci il suo nome a Preziosi per il Genoa”

Intervistato dal Corriere di Bergamo, Daniele Faggiano, ds in uscita dalla Sampdoria, ha parlato anche di Marco Carnesecchi, portiere 23nne di proprietà dell’Atalanta reduce dall’esperienza alla Cremonese, in cui ha tanto ben figurato da essersi fatto notare come uno degli estremi difensori più interessanti del campionato, ed essersi fatto convocare dal CT Mancini per uno stage in Nazionale. Così Faggiano: “Carnesecchi è un portiere importante e l’ha già dimostrato nelle squadre dove ha fatto esperienza da titolare, sia al Trapani che alla Cremonese. È cresciuto molto, non solo a livello sportivo, anche nel lato umano. Certo, il ruolo del portiere non è per niente facile per cui è giusto si facciano tutte le riflessioni del caso. Pensi che quando ero al Genoa -nella prima parte della stagione 2020-21- feci già il suo nome al presidente Preziosi, ma allora avevamo Perin per cui non andò in porto. Carnesecchi per me è da un paio d’anni che è pronto, già quando l’Atalanta acquistò Musso avrebbe potuto puntare subito su di lui”.

