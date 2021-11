Faggiano rassicura: “Non è un ritiro punitivo. D’Aversa è sotto osservazione come tutti”

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato in merito alla situazione in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta col Torino il club blucerchiato ha deciso di andare in ritiro. Ecco le parole del dirigente rilasciate a Il Secolo XIX: “Più che un ritiro è un ritrovarci. Soprattutto non va interpretato con una finalità punitiva. È normale che spostarsi da Genova, da casa, non possa fare piacere. Però secondo noi è questo il momento di essere compatti”. D’Aversa? La società gli ha confermato la fiducia subito dopo il Torino. In questi giorni siamo tutti sotto osservazione, da che mondo e mondo funziona così“.

Foto: Sito ufficiale Parma