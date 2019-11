Faggiano: “Kulusevski a Parma fino a giugno, stiamo crescendo insieme. Conte? C’è grande amicizia”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, questa sera ha parlato del gioiello Kulusevski e non solo ai microfoni di Sportitalia: “Io penso che i risultati si debbano vedere alla fine del campionato, non quando siamo a metà campionato. Il ragazzo è quello che vedete tutti, è migliorato dalla prima partita all’ultima. Sta crescendo, i compagni hanno fiducia, è un ragazzo che lavora. Può fare una grande carriera, siccome si parla di grandi squadre io dico che il Parma è una grande realtà, che lo sta facendo crescere e ci sta facendo crescere. Posso dire che fino al 30 giugno è un giocatore del Parma, perché Kulusevski è in prestito secco. Il mio rapporto con Conte? Con Conte c’è un’amicizia che va oltre il mondo del lavoro”.

Foto: Parma Twitter