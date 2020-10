Faggiano: «Ancora 17 positivi. Il Genoa contro il Verona schiererà la Primavera»

Daniele Faggiano non le manda a dire dalle frequenze di Radio Punto Nuovo. «A Verona con la Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz’ora a dire no. Per salvare il campionato, facciamo la bolla come la NBA». Il ds del Genoa sgancia un’altra bomba sul campionato di Serie A, già provato dai recenti avvenimenti. «Andremo a Verona con la Primavera – ribadisce – Stanno passando i giorni e non si è deciso nulla, intanto abbiamo ancora 17 positivi. E ci volevano far giocare a metà settimana col Torino per recuperare, è incredibile».

Foto: Genoa Youtube screen