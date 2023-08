FACUNDO GONZALEZ, TALENTO E INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLA JUVENTUS

Importante colpo in prospettiva per la Juventus di Massimiliano Allegri, che negli ultimi giorni ha chiuso per Facundo Gonzalez. Un’operazione di cui vi abbiamo parlato passo dopo passo e che ha visto concretizzarsi negli ultimi giorni, con il giovane calciatore che nella giornata di ieri si è presentato alla JMedical di Torino per svolgere le visite mediche di rito con la sua nuova squadra.

Facundo Gonzalez Molino, classe 2003, nasce a Montevideo in Uruguay, e inizia a calciare i primi palloni sin da piccolo. Cresce con diversi miti, la sua prima esperienza è nel Vista Alegre, squadra spagnolo di quinta divisione. Vive sin da piccolo, dunque, in Spagna, dove ammira da vicino Lionel Messi e Luis Suarez. Lì si fa notare da diverse squadre, tra cui Espanyol e Valencia: alla fine sarà quest’ultimo il club che riuscirà a prelevare il calciatore. La sua avventura con il club spagnolo comincia nel 2019 nell’Academy, dove nonostante la giovanissima età ha dimostrato di avere una maturità fuori dal comune. Anche con la maglia dell’Uruguay Under 20 ha già un ruolo cruciale, e il Mondiale conquistato ne è la dimostrazione totale. Anche Marcelo Bielsa ha notato le sue qualità, tanto da convocarlo per un’amichevole della Nazionale maggiore.

Difensore, classe 1993, Facundo Gonzalez cura i dettagli nei minimi particolari: ha un’intelligenza tattica fuori dal comune, anche perché è nato come centrocampista per poi spostarsi sulla linea difensiva. Studia già da allenatore, segue diversi corsi per non lasciare nulla al caso, per studiate la tattica e farsi trovare preparato in ogni occasione. Probabilmente verrà mandato in prestito, chissà, ma l’acquisto di Facundo Gonzalez potrebbe essere importante sicuramente in ottica futura, perché la Juventus si è assicurata un talento puro.

Foto: Twitter Uruguay