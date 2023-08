Facundo Gonzalez è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Sampdoria: come vi abbiamo raccontato, il calciatore è stato mandato in prestito dalla Juve. Gonzalez è arrivato poco fa a Genova per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i blucerchiati.

Foto: Instagram Juve