FACUNDO BUONANOTTE, LA PRIMA “JOYA” IN PREMIER

Il Brighton cade in maniera pesante e netta in casa del Nottingham Forest, in una gara complicata per gli uomini di De Zerbi, con il tecnico italiano che ha dovuto fare i conti con tante assenze e con la fame dei padroni di casa, in lotta per evitare la retrocessione. Una serata da dimenticare (il Nottingham ha vinto 3-1) dove a brillare è stata la stellina di Facundo Buonanotte, alla prima da titolare nel Brighton dove ha trovato subito il primo gol in Premier. Tra l’altro un gol che aveva illuso la compagine di De Zerbi, aprendo le marcature, prima della vittoriosa rimonta dei padroni di casa.

Buonanotte è di fatto il primo innesto dell’era De Zerbi per il Brighton. Il suo ingaggio era stato ufficializzato dal club lo scorso 2 novembre.

Inizialmente doveva arrivare alla corte di De Zerbi dalla prossima estate, ma poi si è deciso di anticiparne l’approdo. e dal 1° gennaio è entrato a far parte del Brighton. Era arrivato dal Rosario Central, dove aveva impressionato per le doti tecniche e le qualità.

Argentino, classe 2005, 18 anni compiuti lo scorso 23 dicembre. Buonanotte è un trequartista con enormi doti tecniche, può giocare anche ala destra.

Buonanotte è nato a Perez, come detto il 23 dicembre 2004.

Cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central club in cui è entrato a far parte nel 2014, all’età di 9 anni. Dopo tutta la trafila nelle giovanili, il 14 maggio 2022 Buonanotte ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club gialloblù. Il 9 luglio seguente, ha segnato la sua prima rete in carriera, decidendo la partita di Primera División vinta per 1-0 contro il Sarmiento (J).

Il 2 novembre 2022, viene annunciato ufficialmente un accordo per la cessione di Buonanotte al Brighton, squadra della Premier League inglese, a partire dal 1º gennaio 2023: come comunicato dal Rosario Central, il trasferimento è avvenuto sulla base di 11,5 milioni di euro più bonus, nonché di una quota del 20% su una futura rivendita del giocatore. Ha lasciato il Rosario central col il bottino di 24 presenze e 4 gol . De Zerbi ha scommesso sulle qualità di questo ragazzo, inserendolo immediatamente in prima squadra.

Per lui, dopo 4 spezzoni di partite da subentrato, la prima da titolare in Premier è arrivata il 26 aprile (ieri sera), suggellata con la prima marcature in assoluto in Inghilterra.

Mancino purissimo e trequartista di grande classe. Facundo Buonanotte, in realtà, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo dei seagulls. E come i migliori argentini, arriva da Rosario (come Messi e Di Maria per citarne qualcuno). E’ ciresciuto al Rosario Central

Grazie a Carlos Tévez, al tempo allenatore del club. L’Apache, che ha avuto fortune massime in Europa, aveva visto subito in facundo le doti del predesgtinato, ma lo aveveva anche avvisato prima della sua partenza riguardo il poco spazio a disposizione. Tévez, in effetti, ha avuto ragione: De Zerbi nei suoi primi 4 mesi gli ha concesso solo 4 spezzoni di partita, ma alla quinta, la prima da titolare, ha trovato subito la rete.

Il classe 2004 è stato uno dei punti fermi della formazione Under 20 dell’Argentina di Mascherano, sarà una delle stelle del prossimo Mondiale Under 20 che si terranno proprio in Argentina e a marzo scorso, è stato addirittura chiamato da Scaloni della Nazionale maggiore, per gli impegni amichevoli contro Panama e Curaçao.

Le premesse perchè Buonanotte diventi una futura stella del calcio mondiale ci sono tutte. Lo ha sempre confermato Tévez: “È passato tanto tempo dall’ultima volta in cui vedere giocare qualcuno mi ha dato tanto piacere. Quando frena e accelera, mi ricorda Messi”.

Per ora Facundo si è regalato la prima Joya in Premier. Non gli resta che avere maggiore continuità per non fermarsi più.