Corsi: “Vicario ha la maturità di un cinquantenne. Baldanzi? L’idea sarebbe di tenerlo”

Fabrizio Corsi, il presidente dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio del mercato della squadra toscana, cominciando dalle tante richieste per il portiere Guglielmo Vicario: “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse. La Fiorentina con noi non ha parlato. È possibile abbiano parlato con l’agente ma io non ho notizie in merito”. A un’altra domanda specifica sulla Fiorentina, se la passata stagione ci avesse provato per l’estremo difensore, ha risposto: “Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l‘Inter. Per noi è motivo d’orgoglio che oggi Guglielmo sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Io di donne non me ne intendo ma di uomini un po’ di più. Mi colpisce: ieri è tornato dalla Nazionale ed è venuto a regalarmi la maglia. Ha la maturità e l’equilibrio di un cinquantenne. Sembra una macchina da guerra se pensiamo all’atleta”. Su Mattia Viti, ceduto al Nizza nell’agosto 2022 per 15 milioni di euro: “Ha valori tecnici straordinari, col sinistro fa quello che vuole. Ha un cambio di campo da 40-45 metri. Il problema in Francia è che la squadra a un certo punto è crollata, ma in Italia oggi lo possono prendere in cinque o sei”. Su Baldanzi: “Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l’ho venduto perché l’Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l’idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini abbiano ancora margini importanti“. Sulla Fiorentina che potrebbe giocare a Empoli durante il restyling del Franchi: “Io non ravvedo problemi nei rapporti coi viola, però la Fiorentina non vuole i nostri giocatori. Sullo stadio io avevo dato disponibilità ma si sono creati molti problemi, qui a Empoli sembravo solo io quello contento. Lo sarei ancora, però per fortuna mi sembra sia stata presa un’altra strada”.

Foto: sito ufficiale Empoli