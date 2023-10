Fabrizio Corona: “Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono”

Dopo il caso Fagioli, Fabrizio Corona ha svelato i nomi di altri due calciatori italiani che avrebbero il vizio del gioco. Si tratta di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, entrambi giovanissimi così come il calciatore della Juventus attualmente finito nella bufera per le operazioni effettuate su siti di betting illegali in Italia. La rivelazione è arrivata dal profilo Instagram di Corona, che ha anche annunciato: “Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi“.

Foto: Twitter Newcastle