Ufficiale: Fabregas si ritira e allenerà il Como Primavera. “Venti anni incredibili ricchi di sacrifici, gioia e passione”

Lo ha dichiarato sui propri canali social con una lunga lettera: Cesc Fabregas appende le scarpette al chiodo, e dà l’addio al calcio giocato dopo l’annata scorsa nella fila del Como. Club del quale allenerà la squadra B e Primavera: “Con grande tristezza è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Conserverò ogni momento, dai primi giorni al Barcellona, all’Arsenal, di nuovo in blaugrana, al Chelsea, al Monaco e infine al Como. Dalla Coppa del Mondo, agli Europei, le vittorie in Inghilterra, Spagna, la conquista di trofei europei: è stato un viaggio che non dimenticherò mai. A tutti coloro che mi hanno aiutato, i miei compagni di squadra, gli allenatori, i direttori, i presidenti, i proprietari, i tifosi e il mio agente; a tutta la mia famiglia, dai miei genitori a mia sorella, mia moglie e i miei figli, che mi hanno sempre dato consigli e che sono sempre stati una guida; ai miei avversari con cui ho condiviso grandi battaglie in campo: grazie per avermi reso più forte. Ho tantissimi ricordi indelebili e trovato amici lungo il cammino, anche solo per questo ne sarebbe ugualmente valsa la pena. Ho anche imparato tre lingue, sono cresciuto e maturato nel corso dei miei viaggi. Ho vissuto esperienze a cui non avrei mai pensato di poter anche solo arrivare vicino, nemmeno in un milione di anni. Ma non sono triste, perché sto per incominciare un nuovo percorso: allenare la squadra B e Primavera del Como 1907. Un club e un progetto di cui non potrei essere più entusiasta. Questa squadra ha conquistato il mio cuore dal primo minuto, ci siamo incontrati nel momento perfetto della mia carriera. Darò tutto me stesso in questa nuova avventura. Quindi, dopo 20 incredibili anni ricchi di sacrifici, gioia e passione è arrivato il momento di ringraziare di nuovo e salutare lo sport più bello del mondo. Ho amato ogni minuto. Cesc”

Foto: Instagram Fabregas