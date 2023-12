Fabregas: “Voglio fare un gioco diverso, ma serve tempo”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre gara della sfida contro il Modena in programma al “Sinigaglia”. Queste le sue parole: “Sta andando tutto molto bene, sono contento dei ragazzi e di come lavorano in settimana. Non abbiamo lavorato tanto, siamo all’inizio e non pensavo di essere dove siamo. Da tre mesi faccio l’allenatore, ho le idee chiare e voglio fare un gioco diverso, ma per questo ci vorrà tempo. Faremo il meglio per vincere”.

Fabregas prosegue: “Nelle ultime tre partite si è vista qualcosa della mia idea di calcio. Tuttavia, questa è una squadra fatta per Longo. Io mi sto adattando, dobbiamo cambiare le cose ma piano piano. Vedremo in futuro come andranno le cose, adesso mi concentro sulle prossime quattro gare da giocare fino a Natale”.

Foto: Instagram Fabregas