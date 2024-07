Fabregas: “Varane? Spero che arrivi presto. Audero? Vedremo. Dossena diventerà un grande giocatore”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato della campagna acquisti e commentato anche alcuni innesti già fatti.

Queste le sue parole: “Quando arriverà il momento giusto ci sarà una comunicazione, speriamo arrivi presto perché tra tre settimane giocheremo la prima partita ufficiale e vorrei la squadra più completa possibile”.

In porta arriverà Audero? “Può essere, finché non c’è la sicurezza può succedere di tutto”.

Come ha visto Andrea Belotti? “Sta facendo un grande lavoro, per me l’attaccante è il primo difensore. Deve correre come un animale, questo non è negoziabile. Oggi è arrivato il primo gol, deve essere sereno e portare gol, leadership a questa squadra. Sono convinto che farà molto bene”.

Altro nuovo arrivo, cosa pensa di Dossena? “L’ho visto molto bene, si deve adattare. Noi facciamo qualcosa di diverso sulla marcatura, noi giochiamo a zona mentre lui era abituato più a uomo. Si deve abituare a giocare dal basso e a dare la prima superiorità. Penso che diventerà un grande giocatore. Ci ha detto qualcosa sul Cagliari? No, non voglio mettere in difficoltà i giocatori, ho tanti analisti su questo”.

Foto: Instagram Como