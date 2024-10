Fabregas: “Vanoli farà strada. Gli auguro buona fortuna, ma da domani”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato prima della sfida contro il Torino: “Abbiamo trovato una certa stabilità e i ragazzi si trovano bene insieme, ottenendo buoni risultati e prestazioni. Questo è fondamentale, ma ripeto sempre che siamo una famiglia e tutti sono importanti. Ora, dopo tre partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tutti, anche di chi parte dalla panchina, perché può fare la differenza. Ci sono sempre scelte da fare e dobbiamo prepararci al meglio per vincere”.

Su Vanoli: “Sono felice che un grande allenatore con tanta esperienza come lui parli bene di me, ma preferisco concentrarmi sulla partita. Conosco bene Vanoli, l’ho affrontato l’anno scorso quando allenava la Venezia e abbiamo lottato fino alla fine per la promozione in Serie A. Sono convinto che farà molta strada come allenatore, perché il suo messaggio arriva ai giocatori. La sua squadra gioca molto bene, crede in un calcio diverso e mi piace. Gli auguro buona fortuna, ma da domani”.

Foto: Instagram Fabregas