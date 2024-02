Fabregas: “Thiago Motta? Non so se è un profilo da Barça. I blaugrana non giocano in quel modo”

Cesc Fàbregas ha cominciato la sua carriera di allenatore nel Como, dove ha chiuso la sua lunga e vincente storia da calciatore. Lo spagnolo, 36 anni, ha parlato dell’attualità di una delle sue ex squadre, il Barcellona: “L’addio di Xavi non mi ha sorpreso, sono nel calcio da molti anni e ho visto di tutto. Conosco Xavi come persona e giocatore, ma non come allenatore. È una persona molto positiva, felice, vuole sempre il meglio, vincere… Crede sempre in quello che fa. Credevo che il Barça avesse bisogno di una persona così. Con lui sono cresciuti tanti giovani; il momento non è facile ma il Barça è uno dei tre club più grandi del mondo e la pressione è alta“, ha detto a Catalunya Ràdio.

E su Thiago Motta: “Sta facendo molto bene, i suoi giocatori hanno dinamismo: il difensore centrale sale, l’esterno sinistro può finire a destra… mi piace. Ma non so se è un profilo da Barça. Potrebbe essere adatto anche se non vedo il Barça giocare in quel modo. Non dico che non sia bello, tutt’altro; dico che Motta al Bologna fa cose che il Barça non ha fatto negli ultimi anni, ma conosce il club e mi piace molto come giocano le sue squadre. Sono sicuro che potrebbe adattarsi, a livello calcistico sta dimostrando tantissimo”.

Foto: Instagram Fabregas