Fabregas su Fofana: “Lo conosco bene, ho sentito che andrà al Milan”

Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona e attuale allenatore del Como, appena riportato in Serie A, ha parlato al poadcast Planet Premier League della BBC di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco ed ex compagno di squadra dello stesso Cesc. Queste le sue parole:

“Conosco Fofana, abbiamo giocato insieme. Non ho mai sentito parlare di un interesse del Manchester United, maho sentito che andrà al Milan perché il nuovo allenatore arriverà dalla Francia e sarà Paulo Fonseca. Si conoscono, vedremo”.

Foto: instagram Fabregas