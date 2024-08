Fabregas: “Stiamo migliorando giorno dopo giorno. Udinese? Partita stimolante”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così in conferenza stampa, come riportato dai canali ufficiali lariani, in vista del match di domani contro l’Udinese: “Stiamo lavorando bene e migliorando a livello qualitativo giorno dopo giorno. Credo molto nei giovani giocatori, che hanno mostrato grande personalità e un calcio che apprezzo, e penso che possano sfruttare al meglio l’idea di gioco che vogliamo implementare qui.

Durante gli allenamenti e la partita, si vede che le giocate vengono eseguite in modo diverso. Questo dà fiducia alla squadra, ed era ciò che cercavamo: aumentare il livello, dato che la mentalità è già molto buona.

L’Udinese è una squadra molto organizzata e fisica che ha un’idea di gioco chiara e giocatori di grande esperienza. Sarà una partita difficile, ma molto interessante e stimolante”.

Foto: Instagram Como