Fabregas: “Sono stanco dei complimenti, non me li fate più. Io voglio vincere”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Milan: “Sono stanco dei complimenti, non me li fate più per favore. Li sento da tutta la stagione ma io voglio vincere. Si è visto un gran Como per 65 minuti, chi non capisce di calcio potrebbe pensare che il Milan erano quelli biancoblù. Poi è subentrata stanchezza, anche per colpa mia: potevamo gestire diversamente, senza andare sempre avanti con aggressività. Però stiamo costruendo questo, alcune volte sbagli. Alla fine sono punti, però complimenti alla squadra per la performance. Eravamo arrabbiati per non aver vinto con la Lazio, stasera è lo stesso. E questo è un segnale molto positivo, due mesi fa con tutte queste assenze era impensabile. La squadra sta facendo molto bene, sono contento, dobbiamo continuare così”.

Su Assane Diao: “Buon giocatore, ha fatto una grande partita. Sulla fascia ci mancava gamba e potenza, lui le porterà. Così come la mentalità, il talento, la fame e la personalità. E su Caqueret: “Dove giocherà? Vedremo…”

Infine, sul secondo gol: “Che vi aspettate, che facciamo il 100% di cose giuste contro il Milan. Una volta per forza sarebbero arrivati in quel modo…”.

Foto: Instagram Como