Fabregas: “Solo la Juve ha dimostrato di essere più forte di noi. Meritavamo di più”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “Siamo una famiglia più che mai, è un ragazzo d’oro che ci ha dato tanto per la promozione. Il calcio è così, ora è importante dimostrare che siamo una famiglia che sta crescendo. Questo è il messaggio da imparare: il calcio non è giusto, meritavamo tanto di più. Solo la Juve è stata più forte di noi, nelle altre avremmo meritato molto di più. Era una partita da vincere, ho visto il Toro quest’anno e c’era la sensazione che avevano grande rispetto per noi. Conosco tutti i giocatori granata, oggi mi ha colpito come il mio Como ha giocato. Ci sono tante cose, mi dispiace per questi ragazzi perché fanno tanto. Ma come allenatore, non posso che ringraziarli per la prestazione: la gente è orgogliosa di noi, non abbassiamo la testa”.

Foto: Instagram Fabregas