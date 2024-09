Fabregas: “Sergi Roberto è pronto. Mi aspetto molto da Nico Paz e Perrone”

Il Como di Fabregas scenderà in campo sabato in casa contro il Bologna, squadra alla ricerca della sua prima vittoria in campionato. Il tecnico ha parlato delle condizioni della squadra, di Sergi Roberto, dei giovani arrivati e della situazione in classifica. L’esordio al Sinigaglia, praticamente sold out, potrebbe dare una marcia in più alla squadra, che potrà ora contare sul completo supporto del pubblico di casa.

La partita: “Per quanto riguarda il match con il Bologna sarà un test molto importante per noi, sono un team che disputa la Champions League con molti nazionali e sono più avanti di noi. Siamo chiamati a fare una gara intelligente, dovremo avere massima attenzione e per questo ci siamo preparati. Loro hanno in panchina un allenatore, Italiano, che stimo molto, in particolare mi piace il modo in cui fa giocare le sue squadre. Certo nel calcio conta fare punti e ce la metteremo tutta per vincere. In questo momento è presto per guardare la classifica, non sono preoccupato”.

Su Sergi Roberto: “E’ un giocatore importante per noi e vuole diventare protagonista. E’ pronto per giocare dall’inizio”.

Su Nico Paz e Perrone: “Mi aspetto molto da loro, sono molto giovani e bravi, tocca a me farli crescere”.

Il Sinigaglia: “Mi piace avere l’ambiente caldo, i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto anche l’anno scorso e lo faranno ancora di più in questa stagione. Il loro supporto è importante e fa piacere avere uno stadio pieno”.

Su Audero: “Emil è un grande portiere, è pronto per giocare. Pepe ha fatto bene ed è stato importante anche nella fase di costruzione. Non è una scelta definitiva”.

Foto: Instagram Como