Fabregas: “Sentivo la vittoria vicina, meritavamo qualcosa in più nel secondo tempo”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha analizzato così il pareggio per 1-1 contro il Cagliari ai microfoni di Dazn: “Sentivo la vittoria vicina, meritavamo qualcosa in più nel secondo tempo dopo la partita che abbiamo fatto con coraggio e personalità. Sono contento perché questo è un campo difficile, ma allo stesso tempo bisogna crescere e migliorare, per adeguarsi quanto prima ai ritmi del campionato di Serie A”

Poi ha proseguito: “Siamo una famiglia, tutti devono correre per tutti. Difensivamente stiamo lavorando tantissimo, ma con tanti calciatori nuovi bisogna ripetere, ripetere e ripetere. Si presta un po’ più di tempo, siamo in fase di costruzione e vogliamo andare a vincere tutte le partite. Questa è la mentalità che deve accompagnarci. Due anni fa non avevamo il centro sportivo, siamo cresciuti velocemente”.

Su Strefezza: “Mi piace parlare di queste cose. Serviva mobilità per attaccare la loro difesa, è un ragazzo d’oro e sono contento di Gabriel perché sta giocando davvero bene”.

Infine su Belotti: “Quando si lavora come fa il Gallo, il gol è solo questione di tempo. Questa squadra è migliorata rispetto alla scorsa settimana, lui crescerà come tutti gli altri. E tra due-tre mesi sarà un’altra squadra. Sono soddisfatto di lui, ha fiducia, corre per la squadra e dà profondità. Pensavo fosse la partita di Cerri e quindi l’ho sostituito per questo”.

Foto: Instagram Fabregas