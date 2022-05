Fabregas: “Questo l’anno peggiore della mia vita. A giugno lascerò il Monaco”

Cesc Fabregas, centrocampista in forza al Monaco, ha annunciato il suo addio a giugno al club monegasco. Il 35enne spagnolo con una grandissima carriera alle spalle ha confidato a So Foot di avere ancora voglia di giocare: “È certo che tra me e il Monaco è finita. Il mio contratto scade a giugno e sto cercando di andar via. La mia testa ha bisogno di una ripartenza altrove. Quest’anno non è stato solo l’anno peggiore della mia carriera, ma anche l’anno peggiore della mia vita”.

FOTO: Mundo Deportivo